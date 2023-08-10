عبدالعزيز جاسم



يخوض الفريق الأول لكرة القدم في القادسية ثاني مبارياته الودية في معسكره المقام حاليا بالإسكندرية عندما يلتقي مع دبا الحصن الإماراتي ضمن استعدادات الأصفر لانطلاق الموسم الجديد بمواجهة خيطان في دوري زين الممتاز 24 الشهر الجاري.



وكان القادسية قد خاض أولى مبارياته الودية أمام سبورتنغ المصري وانتهت بالتعادل السلبي 0-0.



وتعتبر مواجهة دبا الحصن مهمة جدا للمدرب محمد إبراهيم من الناحيتين الفنية والبدنية لاسيما أن المنافس كان قريبا جدا من التأهل لدوري المحترفين الإماراتي بعد احتلاله المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى، لذلك يريد أن يعيد ترتيب أوراقه بقوة بالتأهل هذا الموسم. وستكون آخر مواجهات الأصفر في معسكره أمام زد المصري 14 الجاري.



النامي: معسكر «العنابي» مثالي



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم في النصر السيلية القطري في رابع مبارياته الودية بمعسكره الذي يقام في صربيا استعدادا لملاقاة كاظمة في انطلاق مباريات الفريقين بدوري زين الممتاز.



وتغلب النصر على فريقي يديتسفا 2-1 الصربي ومصفوت الإماراتي 4-1، فيما خاض ثالث مبارياته أمس مع بودوفا الصربي.



من جهته، أكد أمين السر المساعد في النصر ورئيس الوفد عبدالعزيز النامي، أن المعسكر يقام في أجواء مثالية، والذي تتوافر فيه جميع الإمكانيات من ملاعب للتدريبات والمباريات وكذلك صالة، مضيفا في تصريح لوسائل الإعلام، أن ذلك الأمر ساهم بفاعلية في نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه حتى الآن.



ولفت إلى أن اللاعبين عقدوا العزم على تحقيق نتائج لافتة في جميع بطولات الموسم المقبل، وتحليهم بروح قتالية قادرة على صنع الفارق مع المنافسين، مشيدا بعمل المدرب ظاهر العدواني ومساعديه الذين يبذلون جهودا مضنية من أجل تجهيز الفريق بشكل يجعله قادرا على تحقيق النجاح والمنافسة بقوة على جميع الألقاب.



ووجه النامي الشكر إلى مجلس إدارة نادي النصر برئاسة خالد الشريدة لحرصهم على الاتصال بالوفد بشكل يومي، والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه الفريق منذ انطلاق التدريبات في 2 يوليو الماضي.



خيطان يفوز بالثلاثة



تغلب خيطان على فريق بوصة سبور التركي «الرديف» 3-0 في أولى مبارياته بمعسكره المقام حاليا في تركيا استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز بعدما صعد في الموسم الماضي، حيث تنتظر خيطان مواجهة قوية في انطلاق الموسم أمام القادسية بالجولة الأولى من الدوري.