فُجِعَ الوسط الرياضي يوم امس بوفاة الرياضي المخضرم اللواء متقاعد جمال الأيوبي بعد صراع مع المرض. ويعتبر الفقيد من أوائل الرياضيين الذين تألقوا وبرزوا في لعبة كرة السلة بالنادي العربي والمنتخب الوطني، ثم قرر بعدها أن يتجه للعمل الإداري، وشغل منصب رئيس اتحاد لعبة الإسكواش وكان أحد العناصر التي ساهمت برفع مستوى اللعبة وانتشارها محليا. شغل الفقيد منصب رئيس لجنة أمن الملاعب لسنوات عدة، وكان رحمه الله محبوبا من جميع الرياضيين ومتميزا بتعامله الراقي مع الجماهير الرياضية. «الأنباء» التي آلمها الخبر تتقدم لأسرته الكريمة ولمحبيه بخالص العزاء والمواساة.