هادي العنزي



أجريت مساء أمس الأول قرعة بطولة «السوبر ليغ» لمنطقة غرب آسيا لكرة السلة «واصل» لمنطقة الخليج في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرت عن تواجد الكويت في المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي السعودي، والريان القطري، والمحرق البحريني.



فيما جاء كاظمة في المجموعة الثانية إلى جانب المنامة البحريني حامل اللقب، وشباب أهلي دبي الإماراتي، والشمال القطري، ومن المقرر أن تنطلق منافسات «السوبر ليغ» لمنطقة غرب آسيا منتصف سبتمبر المقبل، عقب منافسات كأس العالم لكرة السلة التي ستقام في إندونيسيا، واليابان، والفلبين خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل. وأسفرت قرعة «السوبر ليغ» لغرب آسيا، عن تواجد نادي «دينامو» اللبناني، والنفط العراقي، وغورغان الإيراني، وأهلي حلب السوري في المجموعة الأولى، فيما تواجدت أندية الرياضي اللبناني، والأهلي الأردني، والأرثوذوكسي الفلسطيني، والوحدة السوري في المجموعة الثانية. وتقام منافسات النسخة الثانية للبطولة على ثلاث مراحل، حيث تلعب المجموعات بنظام الدوري من مرحلتين ذهابا وإيابا، يتأهل فريقان من كل مجموعة، وتقام المرحلة الثانية بين الفرق الأربعة المتأهلة من الخليج وغرب آسيا، كل على حدة، ويتأهل من كل منطقة ثلاثة فرق فقط، إلى المرحلة النهائية، ينضم إليها فريقان من وسط قارة آسيا، وبمجموعة 8 أندية، لتقسم الفرق الثمانية إلى مجموعتين وبنظام التجمع في بلد واحد للعب على لقب البطولة.