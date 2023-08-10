توج فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم بلقب بطولة كأس جوهان غامبر الودية عقب فوزه على توتنهام الإنجليزي 4-2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس، في إطار استعداداتهما للمنافسات المقبلة. وانتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام 2-1، حيث بادر برشلونة بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، قبل أن يسجل توتنهام هدفين عن طريق أوليفر سكيب في الدقيقتين 24 و36، وفي الشوط الثاني تمكن برشلونة من قلب النتيجة بتسجيل ثلاثة أهداف عن طريق فيران توريس (81)، وأنسو فاتي في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وعبدالصمد الزلزولي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ويستعد برشلونة لمواجهة مضيفه خيتافي في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل، فيما يستهل توتنهام حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة برينتفورد في اليوم نفسه. يذكر أن برشلونة كان قد توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، فيما احتل توتنهام المركز الثامن بالدوري الإنجليزي.