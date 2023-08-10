ينطلق الدوري الإسباني «الليغا» لكرة القدم لموسم 2023-2024 في نهاية الأسبوع الجاري حيث يتطلع برشلونة للدفاع عن لقبه وسط طموح غريمه التقليدي ريال مدريد للتعويض رغم خسارة جهود مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة المنتقل إلى نادي الاتحاد السعودي هذا الصيف.



ومع اعتماد أكبر ناديين في إسبانيا سياسات مختلفة في سوق الانتقالات، إلا أن التعاقدات الصيفية لم تشهد انتقالات كبيرة، ولعل أبرز خمسة تعاقدات هي تعاقد النادي الملكي مع جود بيلينغهام، ومغادرة الالماني إيلكاي غوندوغان صفوف مان سيتي ليحط رحاله في برشلونة، بالإضافة إلى انتقال الموهبة الشابة أردا غولر إلى «الريال»، فيما استعان أتلتيكو مدريد بالمدافع الإسباني سيسار أسبيليكويتا، وخامس أبرز الصفقات انضمام أندريه سيلفا إلى صفوف ريال سوسييداد.



وقد انتقل الانجليزي جود بيلينغهام الى نادي العاصمة الاسبانية مقابل 103 ملايين يورو (112 مليون دولار) من بوروسيا دورتموند الألماني، واختار القميص رقم خمسة تكريما لأحد أكبر نجوم النادي على الإطلاق، الفرنسي زين الدين زيدان، ويمثل بيلينغهام، 19 عاما، مستقبل ريال مدريد، مع إمكانية كبيرة للتطور في ظل وجود لاعبين مخضرمين الى جانبه كالكرواتي لوكا مودريتش والالماني توني كروس.



وانضم أردا غولر الى ريال مدريد قادما من فنربخشه التركي بعد منافسة من غريمه اللدود برشلونة، وذلك مقابل 20 مليون يورو (21.7 مليون دولار)، ويأمل مدريد أن يشكل الشاب التركي الموهوب، الذي يقارنه البعض بميسي في بداياته، جزءا من التركيبة اليافعة الجديدة في «الميرينغي».



إلى ذلك، رفض غوندوغان قائد مان سيتي السابق، الفائز بالثلاثية الموسم الماضي، توقيع عقد جديد مع النادي الانجليزي، وفضل الانتقال بصفقة مجانية إلى ملعب «كامب نو» بعد سبعة مواسم ناجحة تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وسيعزز الدولي الألماني خط وسط برشلونة المدجج بالخيارات، في ظل وجود الإسبانيين الشابين بيدري.



وتمكن نادي أتلتيكو مدريد من إعادة المدافع الإسباني سيسار أسبيليكويتا إلى وطنه بعد 13 عاما، أمضى منها 11 عاما مع تشلسي الانجليزي، حيث فاز بجميع الألقاب الكبرى على مستوى الأندية، وقد انضم أسبيليكويتا بعقد لمدة عام مع أتلتيكو، شارك في 508 مباريات مع البلوز، وفاز مرتين بالدوري الإنجليزي وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في عام 2021.