قال توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إنه يتطلع إلى التواجد في الصدارة بأكبر عدد ممكن من البطولات خلال الموسم الجديد، مشيرا إلى أن هناك «مجالا للتطور» بعد الموسم الماضي.



وقال توخيل، الذي حل مكان جوليان ناغلسمان في تدريب بايرن نهاية مارس الماضي، في مقابلة لمجلة النادي البافاري نشرت منها مقتطفات أمس، إنه معجب منذ طفولته بنهج بايرن في المنافسة على البطولات، ويتطلع إلى التواجد في القمة بأول موسم كامل له مع الفريق.



وقال توخيل:«نرغب في أن نكون الأبطال، ونتأهل من جديد إلى نهائي الكأس في برلين، وإلى نهائي دوري الأبطال، بايرن ميونيخ دائما من المرشحين للقب»، مضيفا: خلال هذا كله نرغب في إرضاء الجماهير مقارنة بالموسم الماضي، هناك مجال للتطور، نحن جميعا ندرك هذا. فنحن لم نحقق التوقعات.



ويستهل بايرن ميونيخ مشواره في الموسم الجديد السبت المقبل بلقاء لايبزغ في كأس السوبر الألماني، وبعدها يفتتح مشوار الدفاع عن لقب البوندسليغا بلقاء فيردر بريمن.