الإعلام الأمني: أسفر استمرار التواجد الأمني للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وتكثيف الحملات على مختلف المناطق، عن ضبط (3) مكاتب خدم وهمية في منطقة القرين تؤوي (10) مخالفين ويعملون باليومية، وضبط (75) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات في نطاق محافظتي العاصمة والفروانية بمناطق (جليب الشيوخ - الفروانية - الضجيج - العارضية الحرفية - المباركية) . كما أسفرت الحملات برفقة جهات الدولة المعنية على العقارات المخالفة، عن ضبط (17) مخالفاً للقانون ويعملون في متاجر من غير رخصة، وضبط (37) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل (توصيل طلبات) بمركز عمل غير محدد، وجار اتخاذ اللازم بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.