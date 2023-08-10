

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن بدء استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لمدينة المطلاع الضاحية N11، وبذلك تكون جميع القسائم في ضاحية N11 متاحة لإيصال التيار الكهربائي لها،



وذلك في القطعة 1 من القسيمة 1 إلى القسيمة 499 بمجموع 499 قسيمة، وفي القطعة 2 من القسيمة 1 إلى القسيمة 106 ومن القسيمة 234 إلى القسيمة 407 بمجموع 280.



أما في القطعة 4 فقسيمة رقم 194 - 196 - 201 - 203، و205 - 207 - 209، ومن قسيمة رقم 211 إلى قسيمة رقم 236، ومن قسيمة رقم 430 إلى قسيمة رقم 432 وقسيمة رقم 434 - 436 - 438 - 440، بمجموع 40 قسيمة.