أعلنت جمعية «الهلال الاحمر» أنها بصدد ارسال شحنة مساعدات عاجلة مقدمة من الكويت إلى الشعب السوداني بالتعاون مع السلطات المصرية تضم نحو 190 طنا من المواد الغذائية والطبية.



وقال منسق إدارة المتطوعين بالجمعية خالد المطيري لـ «كونا» إننا «نعمل بالتنسيق مع السفارة الكويتية في القاهرة وجمعية الهلال الأحمر المصري على تعبئة 95 طنا من المواد الغذائية التي تشمل 12 ألف سلة غذائية موجهة لأكثر الفئات المتضررة من تداعيات الأزمة بالسودان».



وأضاف المطيري ان الشحنة ستضم ايضا نحو 95 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية ليبلغ حجم المساعدات الإنسانية الكويتية التي ستقدم للشعب السوداني نحو 190 طنا من المواد الغذائية والطبية.



وأشار الى اجتماع تنسيقي عقد أمس لهذا الغرض بين الهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر المصري لتنسيق الجهود وتحديد طرق إيصال المساعدات الإنسانية الكويتية التي ستشحن إلى ميناء (بورت سودان) على البحر الأحمر عبر ميناء (سفاجا) المصري.



وأكد ان المساعدات الكويتية سيتم تسليمها إلى جمعية الهلال الاحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية بالتنسيق مع جمعية الهلال الاحمر المصري.



وأعرب المطيري عن الشكر والتقدير للسفارة الكويتية في القاهرة لجهودها في تسهيل نقل المساعدات والترتيب مع الجانب المصري لشحنها، مثمنا كذلك الجهود التي تبذلها جمعية الهلال الاحمر المصري في هذا الإطار لمساعدة المحتاجين والمتضررين في السودان.