قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، د. سعد البراك، بزيارة لشركة نفط الكويت.

وخلال الزيارة عقد الوزير اجتماعا مع قياديي القطاع النفطي اطلع من خلاله على أعمال مؤسسة البترول وشركاتها التابعة والتحديات التي تواجه القطاع النفطي، وأطلع على أعمال شركة نفط الكويت وأبرز المحطات في تاريخها والإنجازات التي حققتها والتحديات التي تواجهها، وقد أكد البراك على دعمه الكامل للمؤسسة وشركاتها التابعة في سبيل تذليل كافة العقبات التي تعترض القطاع النفطي للقيام بمهامه على الوجه الاكمل.



وأعرب البراك بهذا الصدد عن سعادته بزيارته للشركة، مشيدا بجهود قياداتها والعاملين فيها ونجاحها، مؤكدا على أهمية استمرار تطوير وتنمية العنصر البشري، وتطبيق أفضل الوسائل المتبعة عالميا في مجالات الصحة والسلامة والبيئة حفاظا على سلامة العاملين، وتأمين المنشآت النفطية وضمان الإيفاء بالتزامات القطاع النفطي المحلية والخارجية.



وفي ختام الزيارة، تقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين في القطاع النفطي على جهودهم المبذولة وتفانيهم الدائم خلال العام المالي الماضي والذي تم خلاله تحقيق أرباح مميزة، وأضاف أننا نتطلع إلى العمل بروح الفريق الواحد في سبيل تحقيق استراتيجية المؤسسة وشركاتها التابعة بما يعود بالمنفعة إلى دولة الكويت.