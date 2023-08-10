هناء السيد



ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 11.7 مليون سائح من مختلف دول العالم زاروا مصر خلال عام 2022 مقابل 8 ملايين سائح خلال عام 2021 بارتفاع 46.6%.



وأوضح الجهاز - في تقرير امس - أن ذلك يؤكد عودة الحياة من جديد للسياحة المصرية، وبدء تعافيها بعد سنوات من الضعف نتيجة لجائحة كورونا التي اجتاحت العالم خلال السنوات الماضية.



وأضاف أن قيمة إيرادات السياحة بلغت 10.7 مليارات دولار خلال العام المالي (2021-2022) مقابل 4.9 مليارات دولار خلال العام المالي (2020-2021) بارتفاع 121.1%.



ولفت إلى أن السائحين الأوروبيين استحوذوا على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر خلال 2022، حيث بلغ عددهم 7.3 ملايين سائح بنسبة 62.6% من إجمالي عدد السائحين، يليهم العرب 3.1 ملايين سائح بنسبة 26.4%، ثم الأميركيين 676 ألف سائح بنسبة 5.8%، وأخيرا سائحين من دول أخرى 619 ألف سائح بنسبة 5.3%.



وتابع أن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون الوافدون لمصر من مختلف دول العالم سجلت 131 مليون ليلة سياحية خلال عام 2022 مقابل 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 بارتفاع 39.7%.