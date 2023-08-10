بيروت - عامر زين الدين



زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى امس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في الديمان على رأس وفد من المجلس المذهبي ومشيخة العقل، وجرى خلال اللقاء البحث بعدد من القضايا الروحية والوطنية العامة، إضافة إلى زيارة البطريرك الراعي لمنطقة الجبل 8 سبتمبر المقبل، واستضاف الراعي شيخ العقل والوفد المرافق إلى مائدة الغداء في الديمان.



وبعد اللقاء الذي دام قرابة الساعتين أدلى سماحة الشيخ أبي المنى بتصريح قال فيه: «تشرفنا بزيارة صاحب الغبطة الكاردينال الراعي في الديمان، هذا المكان الجميل في أحضان الطبيعة الخلابة والتي هي طبيعة الجبل الذي نحب والذي تربينا فيه معا، هذا الجبل الذي يجمعنا والذي نعتبره قلب لبنان والذي توافقنا معا أن يكون هذا القلب صحيحا سليما ليكون لبنان صحيحا وسليما، مع صاحب الغبطة يطيب الحديث عن العيش الواحد وهذا التنوع في الوحدة الذي يجمعنا في لبنان وفي الجبل خصوصا وعلى امتداد الوطن».



وأضاف: «تباصرنا في الأمور التي هي اليوم مدار البحث والنقاش حول كيفية الخروج من هذه الأزمة، بالروح الطيبة، بالكلمة الطيبة وبالعمل الطيب، ربما ينقصنا العمل لأن الروح طيبة ولا شك والكلمة طيبة لا ريب فيها، ولكن ربما ينقصنا العمل المشترك في كل الميادين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لكي نحصن هذا الجبل وهذا الوطن. على المستوى الثقافي. لقد قرأت ما جاء في بيان الأمس في الديمان معكم ومع صاحب الدولة ومع أصحاب المعالي حول التأكيد على القيم الأخلاقية وعلى القيم الاجتماعية وعلى قيمة الأسرة، وهذا ما نؤكد عليه معكم لأنها هذه ايضا أمانة في أعناقنا كرؤساء روحيين، أمانة الحفاظ على القيم وأمانة الحفاظ على المجتمع بالإضافة الى الأمانة الوطنية التي نتشارك معا ومع الرؤساء والقيادات السياسية في حمل هذه الأمانة، ونحثهم على التزام الدستور، على احترام وثيقة الطائف واحترام المهل الدستورية وإعادة بناء المؤسسات، لأننا وصلنا الى وضع لا نحسد عليه. العالم ينتظرنا ونحن ننتظر العالم، علينا أن نبادر لا أن ننتظر فقط».



وختم: «في اللقاء مع صاحب الغبطة كما قلت يطيب الحديث عن هذه الأمور ونلتقي على كل ما تباحثنا حوله، نشكركم صاحب الغبطة على ما تفضلتم به، وعلى هذه الاستضافة ونحن نرحب بكم في الشوف والجبل في 8 سبتمبر إن شاء الله، لنلتقي معا على هذه الرسالة الواحدة، وشكرا».