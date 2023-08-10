سجلت الليرة السورية انهيارا جديدا في سعر صرفها مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما واصل مصرف سورية المركزي محاولة مواكبة الأسعار برفع سعر صرف الدولار الرسمي.



فقد سجل سعر صرف الدولار الواحد في دمشق أكثر من 13450 ليرة سورية في دمشق، فيما بيع الدولار بأكثر من 13750 ليرة في حلب. أما في إدلب والحسكة فقد سجل 13300 و13080 على التوالي، بحسب موقع الليرة اليوم.



ولمواكبة هذا الارتفاع، قرر المصرف المركزي رفع سعر الصرف إلى 10100 ليرة سورية مقابل الدولار في نشرة التصريف النقدي والحوالات الخارجية، ارتفاعا من 9900 في اليوم السابق. وبقي سعر الصرف الخاص بالمصارف عند 8585 ليرة سورية.