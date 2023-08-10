هالة عمران



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التسجيل لعقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة «العربية والأجنبية» لعام 2023 للراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، اعتبارا من اليوم الخميس.



وذكر بيان صادر عن الوزارة امس أنه تيسيرا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور تقرر الاستمرار في إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وهو tansik.digital.gov.eg www وذلك بالدخول على صفحة الشهادات المعادلة ثم بعد ذلك رابط تسجيل البيانات الأساسية والتي تشمل (اسم الطالب - اسم الشهادة - الدولة الحاصل منها على الشهادة - الرقم القومي.. الخ)، وأنه يجب أن يراعى فيها دقة تسجيل الرقم القومي للطالب بحيث يكون مطابقا تماما لشهادة الميلاد.



ونوه البيان بأنه من المقرر أن يتم عقد اختبار «رسم العمارة» بكلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان يوم 12 أغسطس الجاري، و«رسم الفنون» بنفس الكلية يوم 13 أغسطس، فيما تعقد اختبارات الفنون التطبيقية يوم 14 أغسطس بكلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان، والتربية الفنية يوم 15 أغسطس بكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، والتربية الموسيقية 16 أغسطس بكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.



كذلك تعقد اختبارات التربية النوعية شعبة تربية موسيقية وشعبة التربية الموسيقية بكليات التربية كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة يوم 17 أغسطس، واختبارات التربية النوعية «شعبية التربية الفنية» وشعبة التربية الفنية بكليات التربية، يوم 19 أغسطس بكلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة، بينما تعقد اختبارات التربية النوعية «شعبة المسرح التربوي» كلية التربية النوعية جامعة المنصورة بمقر كلية التربية النوعية جامعة المنصورة يوم 20 أغسطس الجاري، فيما تعقد اختبارات كلية التربية الرياضية للبنين بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان، والتربية الرياضية للبنات بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان يوم 21 أغسطس الجاري.



وأشار البيان إلى أنه على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا في الموعد المحدد ومعه صورة من الشهادة المعادلة الحاصل عليها الطالب، ومستند تحقيق الشخصية «الرقم القومي أو جواز السفر» و4 صور شخصية.