تأهل فريق النصر السعودي إلى الدور النهائي ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) عقب فوزه على الشرطة العراقي 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة ابها، بالدور النصف النهائي بالبطولة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية حتى السبت المقبل.



في الشوط الأول، ألغى حكم اللقاء هدفا لفريق النصر أحرزه لاعبه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (31) بداعي التسلل، وأهدر رونالدو فرصة هدفا في الدقيقة (45+4)، بعد أن أطاح بالكرة عاليا فوق المرمى.



وفي الشوط الثاني، سدد النجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر كرة قوية داخل منطقة الجزاء لكنها خرجت أعلى مرمى فريق الشرطة العراقي (71)، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النصر بعد عرقلة أحد مدافعي الشرطة لساديو ماني وبعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد (VAR)، وسجل رونالدو ركلة الجزاء (75)، ليقود فريقه للفوز على الشرطة العراقي بهدف دون رد والتأهل للدور النهائي بالبطولة.



وصعد النصر السعودي للمربع الذهبي بعد الفوز على الرجاء المغربي 3-1 بربع النهائي، وتعادله السلبي أمام الشباب السعودي، وفوزه على الاتحاد المنستيري التونسي 4-1، وتعادله 1-1 امام الزمالك المصري، وذلك بالمجموعة الثالثة ليحتل المركز الثاني برصيد خمس نقاط، فيما تأهل الشرطة العراقى بعد الفوز على السد القطري 4-2 بربع النهائي والفوز على الصفاقسي التونسي 1-0، وتعادله السلبي امام الترجي التونسي والخسارة امام اتحاد جدة السعودي 1-2 وذلك بالمجموعة الاولى ليحتل المركز الثاني برصيد أربع نقاط.