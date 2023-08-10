

أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي حرص الجمعية على تسخير إمكاناتها وخبراتها للمتطوعين الصغار بمجال الإسعافات الأولية والعمل على تفريغ طاقاتهم وغرس القيم الاجتماعية الإيجابية في نفوسهم.



جاء ذلك في تصريح صحافي للحساوي أمس الأربعاء على هامش اختتام الجمعية فعاليات نادي «المتطوع الصغير»، حيث تم توزيع الشهادات على المشاركين وعددهم 100 طفل وطفلة.



وشدد الحساوي على أهمية تنمية قدرات الأطفال وإكسابهم المهارات التي ستفيدهم في أعمالهم التطوعية وفي حياتهم، لافتا إلى ضرورة مشاركة أفراد المجتمع في مثل هذه البرامج والأنشطة وتحفيز أبنائهم للمشاركة في الأعمال التطوعية لما تتركه من آثار إيجابية على الفرد نفسه بالدرجة الأولى وعلى المجتمع عموما.



وقال إن المتطوعين تعرفوا من خلال النادي على المبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وغرس مبادئ العمل التطوعي والعطاء.



وبين أهمية إكساب الأطفال ثقافة التطوع وتدريبهم على بعض المهارات التي تساعدهم على فهم حاجات المجتمع وتنمية الحس الجماعي لديهم والعمل ضمن فريق واحد ليكونوا أفرادا نافعين لأنفسهم وللمجتمع.



وتقدم الحساوي باسم جميع العاملين في الجمعية بالشكر الجزيل والامتنان لكل من ساهم وعمل في نادي المتطوع الصغير لخدمة الإنسانية.



وفي ختام الحفل تم تكريم المتطوعين والمدربين وعرض جهود نادي المتطوع الصغير كما تم توزيع الشهادات على الاطفال المشاركين.