

مثل 94 مشجعا كرواتيا أمام الادعاء العام في العاصمة اليونانية أثينا، الأربعاء، في أعقاب اشتباكات عنيفة بين مشجعي فريقي دينامو زغرب الكرواتي وأيك أثينا اليوناني، التي أسفرت عن مقتل أحد المشجعين اليونانيين طعنا.



وكشفت تقارير إخبارية أن عينات الحمض النووي أخذت من 94 شخصا، بعدما أجري فحص للحمض النووي للضحية البالغة من العمر 29 عاما، في أعقاب الاشتباكات، التي وقعت الاثنين، ونقل على إثرها 10 مصابين آخرين للمستشفى.



وذكرت تقارير أخرى أنه تم اعتقال 5 مشجعين كروات آخرين بعد محاولتهم مغادرة اليونان كسائحين، مشيرة إلى أن عمليات البحث جارية أيضا عن 50 آخرين من مثيري الشغب.



وشق ما بين 150 و250 مشجعا كرواتيا طريقهم إلى أثينا لمؤازرة دينامو زغرب في مباراته ضد آيك أثينا بالدور التمهيدي الثالث لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي كان مقررا إقامتها أمس الثلاثاء، رغم قرار الناديين بمنع الجماهير الزائرة من الحضور في مباراتي الذهاب والعودة، تجنبا لحدوث أي أعمال شغب.



ووصل العديد من المشجعين مستقلين مجموعة من السيارات إلى أثينا، وأشارت تقارير صحافية يونانية، إلى أن الشرطة اليونانية على ما يبدو لم توقفهم، على الرغم من أن السلطات الكرواتية حذرت من «المشجعين الخطرين» وسلمت إلى شرطة الحدود في الجبل الأسود أرقام لوحات السيارات المعنية.