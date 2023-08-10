

عين غاري أونيل مدربا جديدا لنادي ولفرهامبتون في عقد لثلاث سنوات، حسب ما أعلن النادي الانجليزي الاربعاء.



واعلن النادي عن تولي أونيل بعد 24 ساعة على تخلي المدرب الإسباني خولن لوبيتيغي عن مهامه الفنية، وذلك قبل أيام من انطلاق الدوري الانجليزي في موسمه الجديد.



وقال مات هوبز المدير الرياضي في ولفرهامبتون في بيان «يسعدنا أن نرحب بغاري في النادي»، مضيفا أنه مدرب شاب متحمس للغاية ولديه مبادئ قوية ويفكر فيه كل من عمل معه جيدا، ونحن متحمسون لمعرفة ما يمكننا تحقيقه معا في ولفرهامبتون.



وانفصل لوبيتيغي وولفرهامبتون قبل اسبوع من المباراة الأولى للفريق في الموسم الجديد امام مضيفه مان يونايتد الإثنين المقبل، في ظل خلاف بينهما حول نشاط الفريق في سوق الانتقالات.



ولم تكن صفقات ولفرهامبتون خلال سوق الانتقالات الحالية على قدر آمال مدرب بورتو البرتغالي وريال مدريد وإشبيلية والمنتخب الإسباني السابق، حيث فشل في تعويض رحيل العديد من كوادره على غرار البرتغالي روبن نيفيز (الهلال السعودي)، وكونور كودي (ليستر)، والمكسيكي راوول خيمينيس (فولام)، والإيرلندي نايثن كولنز (برنتفورد).



بدوره، يعد أونيل من المدربين الصاعدين بقوة في كرة القدم الانجليزية بعدما اشتهر ايضا كلاعب وسط في صفوف بورتسموث، الا انه اقيل بشكل مفاجئ من قبل بورنموث في يونيو الماضي على الرغم من نجاحه في تفادي الهبوط الموسم الماضي.