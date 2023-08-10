بيروت: انقلبت شاحنة على طريق بلدة الكحالة شرقي بيروت، واذ اكتشف اهالي البلدة انها محملة بالاسلحة والذخائر لحزب الله، تجمهر اهالي البلدة واقفلوا الطريق الدولي احتجاجا على مرور الشاحنة المحملة بسلاح الخزي في بلدتهم.



في هذه الاثناء عمد مسلحون مواكبين للشاحنة الى اطلاق النار عشوائيا لفتح الطريق فأصيب احد الاهالي ويدعى فادي بجاني ونقل الى المستشفى بحالة حرجة جدا، هنا بدأت اجراس الكنائس تقرع على ايقاع يدعو اهالي البلدة الى التجمع في مكان الحادث، واقفال الطرق العام الذي يؤدي الى البقاع وسورية، وتدخل الجيش اللبناني بكثافة ساعيا مع الاهالي الى فتح الطريق وحتى ساعة متأخرة من المساء كانت الطريق مقفلة وشاحنة السلاح في ارضها.