أعلن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة ‎ميتا أن تطبيق ‎ثريدز سيشهد إضافة خصائص جديدة مثل إمكانية مشاركة المنشورات عبر رسائل إنستغرام، وسط مساع للاحتفاظ بالمستخدمين.

ثريدز، الذي ينافس منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر، فقد أكثر من نصف مستخدميه في الأسابيع التي أعقبت إطلاقه الصاخب.

وتخطى عدد المشتركين في التطبيق 100 مليون في غضون خمسة أيام من إطلاقه في أوائل يوليو.

التحديثات الجديدة ستتضمن كذلك زرا يُسهل الإشارة إلى حساب شخص ما في ثريدز.

الشركة تتطلع كذلك إلى إضافة إمكانية البحث وإتاحة نسخة على الإنترنت لتطبيق ثريدز في الأسابيع المقبلة.