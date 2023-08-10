الالتزام بالقسم وجعله عقيدة راسخة ومنهج عمل في أداء مهامهن الأمنية

أمن الوطن والمواطنين مسؤولية عظيمة لابد من الحفاظ عليها

تحت رعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس والوكيل المساعد لقطاع التعليم والتدريب اللواء بدر البالول وقيادات وضباط القطاع، أقيم اليوم الخميس الموافق 10/8/2023 حفل تخريج الدفعة (13) من طالبات معهد الشرطة النسائية والبالغ عددهن (226) خريجة (190) ضباطا و(23) وكيل ضابط و(13) رقيبا.



وبدأت مراسم التخرج بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم قامت رئيس قسم شؤون الطالبات العقيد إيمان بولند بتلاوة قرار التعيين وتلا القسم رئيس قسم شؤون الاختبارات المقدم عذاري الصفي.



ووجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة للخريجات، نقل فيها تحيات وتهنئة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظهما الله ورعاهما - بمناسبة تخرجهن من معهد الشرطة النسائية وانضمامهن إلى إخوانهم رجال الأمن في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وحثهن على الالتزام بالقسم وجعله عقيدة راسخة ومنهج عمل في أداء مهامهن الأمنية.



وأوصى الخالد الخريجات بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة ووضع أمن وأمان الوطن نصب أعينهن والتفاني في أداء الواجب وبذل المزيد من الجهود ومضاعفة العمل والعطاء وتقديم كل ما من شأنه توفير الأمن والأمان للمواطنين والتعامل الراقي مع الجميع، مشيرا إلى أن أمن الوطن والمواطنين مسؤولية عظيمة لابد من الحفاظ عليها، متمنيا لهن التوفيق والنجاح في حياتهن العملية.



وفي ختام حفل التخرج تم التقاط الصور التذكارية.