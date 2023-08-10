تقدم النائب د.عبد الهادي العجمي باقتراح برغبة بشأن استعمال الطاقة المتجددة في إنارة الشوارع الرئيسية والطرق الداخلية.

وجاءت مقدمة الاقتراح كما يلي:

نظرا للأحمال الكهربائية الهائلة التي تشكل عبئا على وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في توفير الطاقة اللازمة للتشغيل، ومن باب ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف هذه الأحمال، وللتقليل من التلوث البيئي الناتج عن انبعاث الغازات المتصاعدة من مولدات الطاقة في محطات القوى وتوليد الكهرباء.

ونص الاقتراح على الآتي:

"استعمال الطاقة المتجددة في إنارة الشوارع الرئيسية والطرق الداخلية والمرافق العامة وإشارات السير".