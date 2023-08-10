تقدم النائب د.عبدالهادي العجمي باقتراح برغبة، طالب فيه بإنشاء مستشفى طبي متكامل الخدمات لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لخدمة سكان المناطق الجنوبية.

وجاء في مقدمة الاقتراح ما يلي:

"بما أن مدن المنطقة الجنوبية أصبحت من المدن المأهولة بالسكان ونظرا لكونها من أكثف مدن الكويت تعدادا وأكبرها مساحة، ولبعد المسافة بين هذه المدن وأقرب مستشفى حكومي مستشفى العدان الذي يعاني من التكدس والازدحام مما نتج عنه سوء الخدمة والرعاية، ومن منطلق حق الرعاية الصحية الذي كفله الدستور للمواطن".

ونص الاقتراح على ما يلي:

"إنشاء مستشفى طبي متكامل الخدمات لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لخدمة سكان المناطق الجنوبية".