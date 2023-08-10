استقبل النائب أسامة الشاهين في مكتبه اليوم م.ناصر الرحيان صاحب فكرة إنشاء بنك التعاون.

وأوضح الشاهين في بيان صادر عن مكتبه، أنه تم خلال لقاء مناقشة أهم الملاحظات التي قدمها الرحيان على موضوع البنك، مبينا أنه سبق أن تقدم في وقت سابق باقتراح بقانون بشأن إنشاء «بنك التعاون».

وأضاف البيان أن الشاهين وعد بأن هذا القانون سيكون من أهم أولوياته في الفترة المقبلة حتى يتم إقراره.

كما استقبل الشاهين وفد جمعية طلبة كلية الطب ممثلة برئيس الجمعية الطالب يعقوب ناصر الفودري والطالب ماجد هشام الشاهين وهو أحد الطلبة المتطوعين في الجمعية.

ووفق البيان، فقد استمع الشاهين إلى أبرز المعوقات التي يواجها طلبة الطب في دراستهم، وتباحث معهم عن حلول هذه المعوقات، ووعد بأنه سيتقدم باقتراحات للمجلس التي ستسهم في حل قضاياهم.