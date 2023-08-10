أكدت تقارير إعلامية اليوم الخميس توصل نادي بايرن ميونيخ الألماني الى اتفاق لضم قائد المنتخب الانجليزي هاري كين من ناديه توتنهام هوتسبير الانجليزي.

وذكرت شبكة «سكاي سبورت» أن صفقة انتقال كين البالغ من العمر 30 عاما الى الدوري الألماني ستتكلف 100 مليون يورو (127 مليون دولار).

ويعد كين الهداف التاريخي للنادي اللندني بمجموع 280 هدفا من 435 مباراة ما جعله منذ عدة سنوات محط أنظار كبرى الأندية الانجليزية، لكن رئيس النادي دانييل ليفي رفض كل محاولات ضمه وكان آخرها من ناديي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وكانت تقارير أخرى اكدت قبل أيام ان كين رفض تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل وهو ما قد يكون سببا في تراجع رئيس النادي عن قراره.