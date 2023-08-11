الالتزام بالقسم وجعله عقيدة راسخة ومنهج عمل في أداء المهام الأمنية

أمن الوطن والمواطنين مسؤولية عظيمة لا بد من الحفاظ عليها



أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لخريجات الدفعة الـ 13 من طالبات معهد الشرطة النسائية ضرورة تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة ووضع أمن وأمان الوطن نصب أعينهن والتفاني في أداء الواجب.

جاء ذلك خلال رعاية الشيخ طلال الخالد وحضوره حفل تخريج الدفعة الـ 13 من طالبات معهد الشرطة النسائية وعددهن 226 خريجة، هن 190 ضابطا و23 وكيل ضابط و13 رقيبا.

وبحسب بيان صحافي لوزارة الداخلية، نقل الشيخ طلال الخالد إلى الخريجات تحيات وتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تخرجهن في معهد الشرطة النسائية وانضمامهن إلى إخوانهن وأخواتهن في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وحثهن على الالتزام بالقسم وجعله عقيدة راسخة ومنهج عمل في أداء مهامهن الأمنية.

وأوصاهن ببذل المزيد من الجهود ومضاعفة العمل والعطاء وتقديم كل ما من شأنه توفير الأمن والأمان للمواطنين والتعامل الراقي مع الجميع، مشيرا إلى أن أمن الوطن والمواطنين مسؤولية عظيمة ولا بد من الحفاظ عليها، متمنيا لهن التوفيق والنجاح في حياتهن العملية.

وحضر حفل التخريج وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لقطاع التعليم والتدريب اللواء بدر البالول وقيادات وضباط القطاع.