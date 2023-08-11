

كرمت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي الطلبة المتفوقين من أبناء موظفيها، وذلك تقديرا لجهودهم في مسيرة التحصيل العلمي، بحضور رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات عبدالعزيز الكندري.



وتضمن الحفل توزيع الشهادات التقديرية والهدايا على الطلبة ضمن خطوة تؤكد إيمان نماء الخيرية بالدور الجوهري للتعليم في إعداد الشباب وتأهيلهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم ومساهمين في تنميتها.



وهنأ رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات عبدالعزيز الكندري أبناء الموظفين الطلبة بالتفوق، مؤكدا أن الشهادة سلاح مهم خلال المسيرة الحياتية، كما يحتاج الطالب أيضا إلى اكتساب المهارات المختلفة التي تؤهله إلى سوق العمل في ظل التطور التكنولوجي وظهور الذكاء الاصطناعي.