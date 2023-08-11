أكد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود أن القيادة السياسية تولي اهتماما للشباب، مشيرا إلى أهمية تطوير وتعزيز قدرات الشباب الإبداعية ومواهبهم، خاصة أنهم ركيزة البناء والتغيير في المجتمعات.



وقال الحمود في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف يوم السبت 12 أغسطس أن المنظمات الدولية تنتهز هذه الفرصة للتأكيد على أهمية دور الشباب في كل جهد ومسعى لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أنه في ظل المتغيرات والتحديات التي تعيشها الأوطان العربية لا بد ان يكون للشباب الدور الفاعل بل الأساس في هذه المرحلة بالتسلح بالعلم الرصين والتميز في كل المجالات والأنشطة وتحقيق المراكز المتقدمة ورفع علم البلاد في جميع المحافل والميادين.



وشدد على ضرورة استثمار طاقات الشباب وحماسهم وإبداعاتهم مع تنمية مهاراتهم وتشجيعهم ومساندتهم باستمرار، ذلك الأمر الذي يزيد من إدماجهم في المجتمع بشكل إيجابي، مشيدا بالشباب الكويتي الذي دائما يسعدنا بنجاحاتهم وتميزهم في جميع المجالات والأنشطة والتي تدل على أنهم قادرون على العطاء وإبراز الوجه المشرق للكويت.



وتقدم بالشكر والتقدير لكل شاب كويتي سعى وعمل واجتهد للنهوض بالوطن ورفع علم الكويت في المحافل الدولية والإقليمية فلهم منا جميعا كل الثناء وننتظر الأكثر نحو مستقبل مليء بالتفوق والازدهار.