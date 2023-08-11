فوجدا عبداً من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمنه من لدنا علماً قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً قال إنك لن تستطيع معى صبراً وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً قال فإن اتبعتنى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً - الكهف: 65 - 70) هنا يبدأ اللقاء بين موسى نبي الله والعبد الصالح الخضر (عليهما السلام)، لقد وهب الله عز وجل للخضر من رحمته، حيث أجرى على يديه الكرامات وفتح عليه من علوم الغيب. طلب موسى من الخضر ان يسير معه حتى يتعلم منه، ولكن المعلم (الخضر) وضع شرطا قاسيا لمن يأخذ منه العلم، وهو ان يصبر على ما يشاهده دون أن يسأل أو يعلق، موسى عليه السلام ظن انه أمر سهل وسوف يصبر وتعهد بذلك لمعلمه (الخضر)، قال الخضر لموسى: إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء من أفعالي التي تراها مخالفة، حتى أبدأ بالبيان وأخبرك عن سببه ومآله.



قبس هذه الآية: على طالب العلم ان يتحمل ويصبر على اسلوب معلمه خصوصا في الدروس الاولى، لأن المعلم هو صاحب الاختصاص والخبرة ويعرف كيف يوصل الفكره لطلابه.