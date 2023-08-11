ارتفع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة الأميركية في يوليو بشكل طفيف عن يونيو، ما عزز موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه القادم خلال سبتمبر.



أفاد مكتب إحصاءات العمل أمس، بأن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفع بنسبة 0.2% من يونيو إلى يوليو، ما أدى إلى زيادة قدرها 3.2% على أساس سنوي، ارتفاعا من المعدل السنوي البالغ 3% في يونيو.



من غير المرجح أن يكون الارتفاع الطفيف في المعدل السنوي الرئيسي مهما للسوق بقدر ما كان التضخم في يوليو 2022 ضعيفا بشكل غير عادي.



وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% خلال يوليو، وهو معدل الشهر السابق نفسه. وكان الرقم السنوي 4.7%، وهي وتيرة أبطأ من يونيو، كانت الأرقام الشهرية للتضخم العام والأساسي متوافقة مع توقعات «وول ستريت»، في حين كانت الأرقام السنوية أقل من التوقعات. وبعد بلوغ الذروة عند مستوى 9.1% في الصيف الماضي، كانت أرقام التضخم الرئيسية تقترب أكثر من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. مع ذلك، ظل التضخم الأساسي مرتفعا، ما زاد من الضغط على البنك المركزي الأميركي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.