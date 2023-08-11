ارتفع إجمالي مديونية بطاقات الائتمان في أميركا بمقدار 45 مليار دولار أو 4% في الربع الثاني من العام الحالي، ليتجاوز التريليون دولار لأول مرة منذ 20 عاما.



وقد صاحب الارتفاع في استخدام البطاقات زيادة في معدل التأخر في السداد، حيث ارتفع مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي لتأخر سداد دفعات بطاقات الائتمان 30 يوما أو أكثر إلى 7.2% في الربع الثاني من 6.5% في الربع الأول وهو أعلى معدل منذ عام 2012. وكانت الزيادة الأبرز في ديون الأسر، حيث ارتفع إجمالي ديون الأسر بنحو 16 مليار دولار إلى 17 تريليون دولار، وهو أيضا رقم قياسي جديد.



ويشار إلى أن دخل الأسرة المعدل بعد التضخم والضرائب تراجع 9% عما كان عليه في أبريل 2020، ما يضع ضغطا إضافيا على المستهلكين. وقد ارتفع الدين عبر فئات أخرى بصورة متواضعة، إذ ارتفعت الرهون العقارية الحديثة إلى 393 مليار دولار، ليصل مجموع القروض العقارية إلى نحو 12 تريليون دولار. وزادت قروض السيارات بمقدار 20 مليار دولار في الربع الثاني، لتصل إلى 1.58 تريليون دولار، فيما انخفضت قروض الطلاب إلى 1.57 تريليون دولار.