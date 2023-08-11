أعلنت تونس وليبيا، أنهما اتفقتا على إيواء المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر بعدما اقتادتهم إليها الشرطة التونسية بحسب شهادات عدة ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية لوكالة فرانس برس: «تم الاتفاق اثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي كمال الفقي ونظيره الليبي اللواء عماد الطرابلسي امس، على أن تتكفل تونس وليبيا بإيواء مجموعة المهاجرين المتواجدين على مستوى الحدود».



وبموجب الاتفاق تكفلت تونس بمجموعة تضم «76 رجلا و42 امرأة و8 أطفال»، أما الجانب الليبي فنقل مجموعة تتألف من نحو 150 مهاجرا.



وتم إيواء المهاجرين من الجانب التونسي في مراكز بمحافظات تطاوين ومدنين و«قدمت لهم الرعاية الصحية والنفسية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر التونسي» وفقا لبوزغاية.



من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الليبية في بيان، انه «لم يعد يوجد أي مهاجر غير شرعي في المنطقة الحدودية بين البلدين».



وفي وقت سابق، أكدت منظمات غير حكومية فرانس برس، أن عدد المهاجرين العالقين في رأس جدير كان يبلغ 350 شخصا على الأقل حتى الأسبوع الماضي، بينهم 12 امرأة حاملا و65 قاصرا.