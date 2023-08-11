أردى عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف.بي.أي» رجلا كان قد هدد باغتيال الرئيس جو بايدن، وذلك خلال تنفيذهم مذكرة توقيف صادرة بحقه قبيل ساعات من زيارة كانت مقررة للرئيس لغرب الولايات المتحدة.



وأكد «اف.بي.أي» مقتل مشتبه به لدى محاولة عناصر تابعين له تنفيذ مذكرة لتفتيش منزله وتوقيفه في مدينة بروفو جنوب مدينة سولت ليك.



ورفض المكتب كشف هوية القتيل باعتبار أن التحقيق لايزال جاريا، لكن شكوى تقدم بها مدعون فيدراليون في ولاية يوتا أوردت أن اسمه كريغ روبرتسون، وهو في أوائل السبعينيات من عمره.



وذكرت الشكوى أن روبرتسون، الذي يصف نفسه بأنه «موال لترامب»، قام بتهديد بايدن ومسؤولين آخرين بشكل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي.



وكتب روبرتسون مؤخرا «سمعت أن بايدن قادم إلى يوتا»، مضيفا: «سأزيل الغبار عن بندقية قنص من طراز أم 24». وتابع «أهلا وسهلا بك أيها المهرج».



وبالإضافة إلى بايدن، أوردت الشكوى أن روبرتسون وجه تهديدات أيضا إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير العدل ميريك غارلاند، فقد كتب المشتبه به في أحد منشوراته «الوقت مناسب لاغتيال رئاسي أو اثنين»، مضيفا: «جو أولا ثم كامالا».



من جهة أخرى، نفذ جاك سميث، المحقق الخاص مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمرا بتفتيش حساب الأخير على منصة «إكس» (تويتر سابقا) في بداية العام الحالي، حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية.



وقال الشبكة الإخبارية الأميركية في تقرير لها، إن التفتيش نفذ في سرية شديدة لدرجة أن منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة منعت من إخبار ترامب بأنه تم الحصول على مذكرة التفتيش الخاصة بحسابه realDonaldTrump@، وتم تغريم المنصة مبلغ 350 ألف دولار لتأخرها في إصدار السجلات المطلوبة بموجب المذكرة.



وأشار التقرير إلى أن مذكرة التفتيش، التي حصل عليها سميث، هدفت إلى الحصول على «بيانات وسجلات خاصة» بحساب ترامب، لافتا الى أن مكتب المحقق الخاص الذي يعمل الآن في القضية الجنائية المرفوعة حاليا ضد الرئيس السابق في محكمة واشنطن الفيدرالية فيما يتعلق بجهوده لقلب الانتخابات الرئاسية للعام 2020، طلب الحصول على مذكرة التفتيش في يناير عام 2023.















صور خبر (اف بي اي)















