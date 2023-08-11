سجلت الليرة السورية خسائر جديدة أمس في السوق السوداء، بعد يوم على رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار الرسمي، فقد سجل سعر صرف الدولار الواحد في دمشق أمس أكثر من 13600 ليرة ارتفاعا من إغلاق اليوم السابق عند 13450 ليرة سورية في دمشق، فيما سجل الدولار ارتفاعا تاريخيا جديدا في حلب ببلوغه عتبة الـ 14 ألف ليرة، مرتفعا من 13750 ليرة. وسلك الدولار مسارا ارتفاعيا أيضا في كل من إدلب والحسكة، فقد سجل 13500 13350 ليرة سورية على التوالي، بحسب موقع الليرة اليوم.



وكان المصرف المركزي قرر أمس الأول رفع سعر الصرف إلى 10100 ليرة سورية مقابل الدولار في نشرة التصريف النقدي والحوالات الخارجية، ارتفاعا من 9900 في اليوم السابق. وبقي سعر الصرف الخاص بالمصارف عند 8585 ليرة سورية.