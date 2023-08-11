بيروت - بولين فاضل



بدأ العد العكسي لحفلة النجم المصري عمرو دياب في لبنان والمقررة في 19 من الجاري في وسط بيروت بعد غياب عن حفلات لبنان دام 12 سنة، ويتم حاليا استكمال بناء المسرح وتجهيز المقاعد ليكون المشهد مكتملا نهار الحدث وسط تدابير أمنية هي ضرورية لحفلة سوف تحتضن أكثر من 12 الف شخص. والمفارقة أن بطاقات الحفلة نفدت في 24 ساعة وقد تراوح سعرها بين 60 و350 دولارا.



وفي وقت أثار الرقم الذي تقاضاه دياب لقاء هذه الحفلة والذي قدر بـ 750 ألف دولار الكثير من الجدل في بلد يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية ومالية حادة، علمت «الأنباء» أن وزارة السياحة اللبنانية سوف تكرم النجم المصري أو «الهضبة» كما هو لقبه تقديرا لعطاءاته ونجاحاته في الفن، وسيحظى باستقبال رسمي وشعبي حار منذ لحظة وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.