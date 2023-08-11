مفرح الشمري



بعد تميزها في العديد من الامسيات الشعرية وإسهاماتها في كتابة الشعر الغنائي الذي تغنى به عدد من المطربين في الخليج، كرمت اللجنة المنظمة لمهرجان ليالي عشتار الثقافية والفنية المقام في مدينة البتراء الأردنية، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الأردنية د.هيفاء النجار، الشاعرة الكويتية دلال المقهوي، بحضور نخبة من الشعراء الأدباء والموسيقيين والتشكيليين والإعلاميين العرب.



ومشاركة الشاعرة الكويتية دلال المقهوي في هذا المهرجان العربي اضافة الى مشوارها الشعري الغنائي الذي تعاونت فيه مع نخبة من المطربين الشباب.



وقدمت الشاعرة الكويتية دلال المقهوي عددا من قصائدها الشعرية في حفل افتتاح مهرجان ليالي عشتار ونالت قصائدها اعجاب الجميع لأنها تلامس الواقع الذي نعيشه حاليا في شتى مجالات الحياة.