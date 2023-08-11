تحدثت الفنانة غادة عادل لـ «لها» عن أصعب مشهد واجهته في فيلمها الجديد «البطة الصفرا»، الذي بدأ عرضه بدور السينما، ويشاركها البطولة فيه الفنان محمد عبدالرحمن، وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج عصام نصار واصفة إياه بـ «المخرج المحترف» ويستطيع أن يخرج من الفنان أفضل الإمكانات.



وعن الصعوبات التي واجهتها في الفيلم، قالت غادة، حسب مجلة «لها»: الفيلم جاء سلسلا وغير شاق، ولكن هناك مشهدا في الفيلم أشبه ما يطلق عليه بمشهد «الماستر سين» عندما يقابل د.وفيق (محمد عبدالرحمن) شخصية «رشا» التي أجسدها من خلال أحداث العمل للمرة الأولى، فتحدث كواليس كثيرة ممتعة في هذا المشهد.