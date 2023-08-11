مبارك الخالدي



مع بدء العد التنازلي لاستضافة الكويت لمنافسات مجموعة منتخبنا الأولمبي السادسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا في قطر 2024، والتي تضم منتخبات العراق ومكاو وتيمور الشرقية والتي من المقرر أن تقام على ستاد جابر الدولي في 4 من الشهر المقبل.



ويواصل مسؤولو اتحاد الكرة جهودهم الحثيثة لاتخاذ كافة الترتيبات لإنجاح الاستضافة والتي تسجل باسم الكويت ويعكف مسؤولو اتحاد الكرة على الانتهاء من الملفات العالقة قبل انطلاق التصفيات وتوفير كافة الخدمات اللوجستية لضمان نجاح الاستضافة.



وفي هذا الإطار، علمت «الأنباء» أن اتحاد الكرة قام بحجز عدد من الفنادق لتكون مقرا للوفود، حيث ستقيم منتخبات العراق وتيمور الشرقية ومكاو في أحد الفنادق في حين تم حجز فندق مستقل لوفد الأزرق وفندق ثالث للحكام وتعكف اللجنة الخاصة لإدارة التصفيات على تحديد الملاعب الخاصة بالتدريبات للمنتخبات المشاركة وفق جدول محدد.



كما سيشهد الأسبوع المقبل مخاطبة الاتحاد الآسيوي والاتحادات المشاركة بشأن الأمور المتعلقة بالاستضافة منها أسماء الحكام المشاركين وأعضاء الوفود وصفاتهم.



إلى ذلك، يواصل منتخبنا الأولمبي تحضيراته في معسكره بتايلند بحسب البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ايميليو بيكسي، حيث يجري الأزرق تدريباته على فترتين، إذ سيخوض مباراته الودية الثانية أمام منتخب ميانمار الاثنين المقبل بعد تعادله في تجربته الأولى مع البحرين الأولمبي من دون أهداف.