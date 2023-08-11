هادي العنزي



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية تحضيراته اليومية في معسكره التدريبي الخارجي بالعاصمة الصربية (بلغراد)، تحضيرا لانطلاق منافسات دوري زين للدرجة الممتازة المقرر لها 24 الجاري.



وقد لعب «السماوي» مباراتين وديتين مع زيليزنيكار، وغرافيكار الصربيين تواليا، فاز في الأولى بهدف نظيف، وتعادل في الثانية 3-3، وسيخوض الفريق ثالث مبارياته الودية الأحد مع نظيره السيلية القطري.



ويحرص المدرب الوطني د.محمد المشعان على رفع الجاهزية الفنية والبدنية لجميع لاعبي السالمية، وذلك عبر التدريبات الصباحية والمسائية، والمباريات الودية، التي شهدت مشاركة أغلب اللاعبين. من جهة أخرى، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل ثاني مبارياته الودية في معسكره المصري بمدينة الإسكندرية، حيث يلتقي غدا السبت مع نظيره سبورتنغ المصري، وقد لعب «الأشاوس» أولى مبارياتهم الودية مع فريق نادي «فاركو» المصري، وخرج فائزا بهدف للاشيء سجله محترفه البرازيلي فيتور دا سيلفا، ومن المتوقع أن يشرك المدرب السوري فراس الخطيب أغلب اللاعبين الجاهزين بدنيا أمام «سبورتنغ»، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتهم الفنية، وانسجام الفريق كمجموعة متجانسة.