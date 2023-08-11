مبارك الخالدي



يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي معسكره التركي اليوم، إذ من المقرر أن تعود إلى البلاد غدا بعثة الفريق في ختام معسكر فني انطلق 27 من الشهر الماضي.



وبحسب البرنامج الإعدادي للفريق يجري الأخضر تدريبا استشفائيا صباح اليوم يسبقه المحاضرة الفنية للجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني توماس برداريش. وكان العربي قد اختتم تجاربه الودية مساء يوم امس بمواجهة فريق الملعب التونسي وهي المباراة التي يعول عليها الجهاز الفني كثيرا نظرا لقوة الفريق المنافس. ومن المقرر أن يمنح الجهاز الفني راحة قصيرة للاعبين عقب العودة إلى الكويت، إذ يستأنف الفريق بعدها المرحلة الأخيرة من الإعداد والتي تشهد مباراة ودية مع احد الفرق المحلية.