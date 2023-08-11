تنطلق اليوم النسخة الـ 48 للدوري السعودي لكرة القدم، بشكل جديد، ومختلف عن السابق، حيث سيصل عدد الفرق المشاركة إلى 18 فريقا، وبوجود نجوم عالميين من الطراز الرفيع، تم استقطابهم تواليا. ويفتتح الأهلي العائد هذا الموسم للدوري السعودي الممتاز قادما من الدرجة الأولى المسابقة بلقاء يجمعه اليوم مع رفيق دربه في الصعود فريق نادي الحزم، فيما تقام مباراتان غدا السبت، يجمع اللقاء الأول بين الطائي وضمك في حائل، وفي المجمعة يلتقي الفيحاء بالخليج. وقد حرصت أندية الهلال، والنصر، والأهلي والاتحاد على أن تكون لها الحصة الأكبر في التعاقدات مع نجوم الصف الأول، فتعاقد النصر مع بروزوفيتش، وفوفانا، وساديو ماني، وتيليس لينضموا إلى البرتغالي رونالدو، فيما اختار الهلال البرتغالي نيفيز، والعاجي كوليبالي، والصربي سافيتش، والبرازيلي مالكوم، بينما استقر الاتحاد على كريم بنزيمة، وكانتي وفابينهو، وجوتا، وضم الأهلي السنغالي ميندي، والجزائري رياض محرز، والبرازيلي فيرمينيو.