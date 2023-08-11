عبدالعزيز جاسم



يخوض الفريق الأول لكرة في كاظمة آخر مبارياته الودية في معسكره التركي عندما يلتقي سوسليا المولدوفي غدا السبت وهي المباراة التجريبية الرابعة للفريق في إزميت ضمن استعداداته لانطلاق الدوري الممتاز 24 الجاري.



وكان البرتقالي قد تعادل 0-0 مع فريق أم صلال القطري في مباراة تعتبر مهمة للجهاز الفني الجديد بقيادة البرازيلي سيرجيو فارياس الذي بلا شك سيضع بنسبة كبيرة جدا تشكيلته النهائية قبل انطلاق الموسم في مباراة الغد، لأن الوقت لن يسعفه سوى خوض مباراة ودية واحدة بعد العودة إلى البلاد 14 الجاري.



من جهة أخرى، واصل النصر عروضه القوية في المباريات الودية وحقق الفوز هذه المرة على السيلية القطري أمس ٣-٠، سجل للعنابي مشعل الشمري هدفين ومحمد باجية.



كما فاز أول من أمس على فريق أوجيستا الصربي بهدفين دون رد سجلهما محمد باجية وعبدالعزيز الشمري، وسبق للعنابي وأن تغلب على يديتسفا الصربي 2-1 ومصفوت الإماراتي 4-1، وقبلها في الكويت هزم برقان واليرموك بذات النتيجة 5-0،



التضامن يتعادل مجدداً



تعادل التضامن مع فريق أسوان المصري 0-0 في معسكره المقام حاليا بالقاهرة استعدادا لانطلاق دوري الدرجة الأولى، حيث سبق للفريق وأن تعادل مع الرجاء المصري بذات النتيجة الاثنين الماضي.