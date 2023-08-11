القاهرة - هالة عمران



قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.أيمن عاشور إن 108 آلاف طالب تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الآن، على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد (2023-2024). وأكد عاشور -في بيان امس- جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من 9 صباحا حتى 3 ظهرا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.



من جانبه، أوضح المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق السيد عطا أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ 24 ساعة، مؤكدا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



بدوره، أكد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة د.عادل عبدالغفار ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.



ولفت إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.