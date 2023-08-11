يصطدم حلم مان سيتي بأن يصبح أول فريق يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأربع مرات متتالية، بطموح منافسين أنفقوا الكثير من الأموال في سوق الانتقالات الصيفية من أجل إسقاطه عن العرش.



ويبدأ فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا رحلته نحو اللقب الرابع في آخر خمسة مواسم لأفضل دوري في العالم بحسب رأي الكثيرين، اليوم في ضيافة العائد بيرنلي، باحثا عن توجيه رسالة لمنافسيه الطامحين، لاسيما أرسنال الذي أسقط «السيتيزينس» الأحد في مباراة درع المجتمع بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.



وكان الموسم الماضي استثنائيا بالنسبة لـ «السيتي»، إذ لم يكتف بإحراز لقب الدوري للمرة الثالثة تواليا بل توج أيضا بلقبي الكأس، والأهم على الإطلاق دوري أبطال أوروبا.



وخسر «السيتي» جهود قائده الألماني إيلكاي غوندوغان لصالح برشلونة الإسباني، وجناحه الجزائري رياض محرز لصالح الأهلي السعودي، لكن وصول الكرواتيين يوشكو غفارديول، وماتيو كوفاتشيتش خفف من حجم الضربة، ورغم ذلك يبقى «السيتي» من أقل الفرق نشاطا في سوق الانتقالات الصيفية، لاسيما إذا ما قورن بوصيفه أرسنال الذي أنفق أكثر من 200 مليون جنيه استرليني (255 مليون دولار) لضم ديكلان رايس، والألماني كاي هافيرتز، والهولندي يوريين تيمبر ضمن مسعاه للفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ 2004.



وحرص مدرب مان يونايتد الهولندي إريك تن هاغ على التعاقد مع الحارس الكاميروني أندري أونانا، ولاعب الوسط مايسون ماونت، والمهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، ليعزز حظوظ فريقه في المنافسة على لقب «البريمييرليغ».



وفي ليفربول، وبعد موسم للنسيان أدى الى غيابه عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ سبعة أعوام بعدما حل خامسا، يأمل «الريدز» أن يكون الموسم الجديد أفضل لكن الوضع سيكون صعبا بعدما اضطر المدرب الألماني يورغن كلوب إلى تجديد خط وسطه نتيجة رحيل القائد جوردن هندرسون، والبرازيلي فابينيو الى السعودية.



وتعاقد «الحمر» مع الأرجنتيني بطل العالم أليكسيس ماك أليستر، والمجري دومينيك سوبوسلاي من برايتون ولايبزيغ الألماني تواليا.



ولم يبالغ نيوكاسل في إنفاقه هذا الصيف واكتفى بضم الإيطالي ساندرو تونالي من ميلان، وهارفي بارنز من ليستر سيتي الذي غادر الدوري الممتاز نهاية الموسم الماضي.



وعوضا عن إجراء التعاقدات، قرر المدرب الجديد لتشلسي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تخفيف الأعباء المالية على الإدارة الأميركية بالتخلي عن عدد من اللاعبين، وذلك بعدما اكتفى النادي اللندني بالمركز الثاني عشر الموسم الماضي.



وتقام مساء غد السبت 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن الجولة الأولى، حيث يستضيف أرسنال نظيره نوتينغهام فورست، ويحل وست هام يونايتد ضيفا على بورنموث، ويستضيف برايتون فريق لوتون تاون، فيما يذهب فولام إلى مدينة ليفربول لملاقاة إيفرتون، ويواجه شيفيلد نظيره كريستال بالاس، فيما ستجمع سادس المباريات بين نيوكاسل وأستون فيلا.



باركلي يعزز صفوف القادم الجديد لوتون



ضم نادي لوتون الصاعد حديثا الى الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لاعب الوسط الدولي السابق روس باركلي بصفقة مجانية، حسب ما اعلن النادي أمس.



باركلي الذي لعب في الدوري الانجليزي مع إيفرتون وتشلسي، خاض الموسم الماضي في الدوري الفرنسي مع نيس، بعدما غادر النادي اللندني باتفاق متبادل.



وقد يخوض باركلي، 29 عاما، الذي لعب مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014 في البرازيل، مشاركته الأولى مع ناديه الجديد أمام برايتون في المرحلة الأولى من «البريمييرليغ» غدا.