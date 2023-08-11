منصور السلطان



استمرارا للحملات الأمنية التي يقوم بها قطاع الامن العام متمثلة بمديرية امن الاحمدي لضبط المطلوبين والقضاء على الظواهر السلبية وضمن الخطة الأمنية التي يشرف عليها الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب التي من مهامها الانتشار الأمني السريع في المناطق التجارية والسكنية والمزارع والشاليهات، شن رجال عمليات مديرية امن الأحمدي حملة امنية واسعة شملت 5 مناطق استطاعوا خلالها ضبط 19 وافدا من مختلف الجنسيات الآسيوية والعربية مخالفين لقانون الاقامة (انتهاء الاقامة)، بالإضافة الى ضبط آسيوي يروج الخمور المحلية وبحوزته 25 كيسا به مادة مسكرة، كما تم ضبط 3 اشخاص مطلوبين على ذمة قضايا امنية تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.