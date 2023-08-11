فقدت منصة «ديزني بلاس» التي أطلقت نهاية عام 2019 وسط ضجة إعلامية كبيرة، ملايين المشتركين فيها للربع الثالث على التوالي، غير أن المجموعة التي تتخذ مقرا في كاليفورنيا وعدت بالعودة إلى مسار الربحية خلال الصيف الحالي.

ونشرت ديزني نتائج ربع سنوية أظهرت تسجيلها إيرادات بـ 22.3 مليار دولار، بزيادة طفيفة على أساس سنوي، ولكن أقل بقليل من توقعات المحللين. وأعلنت عن زيادة في أسعار اشتراكات ديزني بلاس.

لكن المدير المالي للمنصة بالإنابة كيفن لانسبيري وعد بأن يعاود عدد المشتركين ارتفاعه هذا الصيف في الولايات المتحدة وحول العالم، باستثناء الهند.

وقال بول فيرنا من «إنسايدر إنتلجنس»، إن الوفر المتوقع يرجع خصوصا إلى عمليات الصرف الجماعي للعمال وانخفاض الإنفاق على المحتوى، أكثر من كونه يعكس نموا حقيقيا. وقد تعهدت المجموعة بقيادة رئيسها بوب إيغر، تحقيق وفر مالي هذا العام، لاسيما من خلال إلغاء 7000 وظيفة وتقليل إنتاج المحتوى.