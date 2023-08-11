مبارك التنيب



خلصت تحقيقات أجريت مع مواطن من قبل رجال مباحث حولي، إلى ان ادعاءه تعرضه للضرب من قبل رجال مباحث العمليات والأمن العام كاذب، وأنه قام بضرب رأسه في زجاج دورية المباحث.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني لـ «الأنباء»، فإنه خلال تجول إحدى دوريات عمليات المباحث الجنائية في حولي تمت مشاهدة سيارة تسير بسرعة جنونية عكس السير، وبعد إجبار قائدها على التوقف على جانب الطريق تبين أنه بحالة سكر شديد فتم استدعاء دوريات الأمن وخلال محاولة ركوبه دورية الأمن تهجم على رجل المباحث، وبعد السيطرة عليه ووضعه في المقعد الخلفي للدورية قام بضرب رأسه بزجاج الدورية فتمت إحالته إلى المستشفى حيث أفاد بأن رجل المباحث هو من قام بضربه، وخلال التحقيق والبحث والتحري اعترف المتهم بأنه كان يقود سيارته عكس السير، وأنه هو من ضرب رأسه بزجاج الدورية، وأنه كان يريد الانتقام من رجل المباحث الذي أوقفه على الطريق، وعليه تم تسجيل قضية قيادة سيارة بحالة غير طبيعية والادعاء الكاذب.