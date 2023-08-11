في دليل جديد على أن الحياة على المريخ كانت ممكنة في الماضي البعيد، اكتشف الروبوت الجوال «كوريوسيتي» متحجرة تشكل دليلا على أن الكوكب الأحمر شهد مناخا دوريا يتناوب فيه موسما جفاف ورطوبة، وهي بيئة شبيهة ببيئة الأرض ومؤاتية تاليا لظهور الكائنات الحية، على ما أفادت دراسة جديدة.وكان المريخ الذي يتمتع راهنا بمناخ جاف جدا يضم أنهارا وبحيرات كثيرة قبل مليارات السنين لكنها تبخرت حاليا. وعلى عكس كوكب الأرض، لم يتجدد سطح المريخ عبر الصفائح التكتونية، فيما حفظت آثار هذه الأراضي القديمة بشكل جيد.



ومنذ العام 2012، يتولى الروبوت الجوال «كوريوسيتي» التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) استكشاف إحدى هذه الأراضي، وهي عبارة عن فوهة «غايل» الضخمة وجبلها الذي يبلغ ارتفاعه 6 كيلومترات ومكون من طبقات رسوبية.



وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول وليام رابان، وهو باحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي والمعد الرئيسي للدراسة التي نشرت في مجلة «نيتشر»، «أدركنا سريعا أننا نتعامل مع رواسب بحيرات وأنهار، لكننا ما كنا نعرف أي نوع من المناخ ساهم في تكوينها».



ويؤكد الباحث أنه تمكن من الحصول على «أول دليل ملموس على أن المريخ شهد مناخا دوريا». وعلى غرار ما تشهده الأرض، كانت المواسم الجافة والرطبة تتعاقب ضمن فترات منتظمة في المريخ، قبل أكثر من 3 مليارات سنة، وعلى مدى فترة طويلة بما يكفي، أي ملايين عدة من السنين، لكي تتطور الحياة عليه.