سعود عبدالعزيز



أحالت دوريات نجدة حولي مساء اول من أمس مواطنا ووافدا اردنيا الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهما على طريق التعاون وهما بحالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاط.



ووفق مصدر امني أفاد بأنه خلال تجول احدى دوريات نجدة حولي مساء اول من امس على طريق التعاون تم الاشتباه بسيارة تسير ببطء شديد متسببة في تعطل حركة السير، وبعد اجبار قائدها على التوقف اتضح أنه ومرافقه بحالة تعاط شديدة، وبالاستعلام عنهما تبين أنه اردني الجنسية وبتفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على سيجارة حشيش وحبوب مخدرة نوع (لاريكا - كبتي) وأدوات تعاط. وبعد التحقيق معهما اعترفا بأنهما تعاطيا المواد المخدرة، وعليه تمت احالتهما الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.