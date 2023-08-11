منصور السلطان



أحال رجال الأمن مساء امس وافدا من الجنسية الباكستانية، الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبط في صناعية الفحيحيل يروج للمواد المخدرة وبحوزته مادة الشبو المخدرة وميزان حديد وأدوات للتعاطي. ووفق مصدر، فإن رجال دوريات إسناد عمليات مديرية امن الأحمدي وخلال تجولهم مساء امس في صناعية الفحيحيل اشتبهوا بشخص يسير على الأقدام، وبعد التوجه له حاول الهرب فتم ضبطه، وبالاستعلام عنه تبين انه باكستاني الجنسية مخالف لقانون الإقامة، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على كيسي شبو مخدرة وميزان حساس وأدوات للتعاطي.